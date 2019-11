Cade da 15 metri mentre lavora in un cantiere: muore operaio 63enne di Fidenza

E' caduto da 15 metri di altezza mentre stava lavorando all'interno di un cantiere per la costruzione di un pastificio a Molina di Fiemme, in Trentito. Un operaio di 63 anni, di origine rumena e residente da anni a Fidenza, è morto sul colpo in seguito alle gravi ferite riportate. Il tragico incidente si è verificato ieri: il lavoratore - dipendente di una ditta esterna - era al lavoro su un'impalcatura: secondo le prime ricostruzioni l'uomo stava posando alcuni grossi pannelli in cemento sul tetto. Per cause in corso di accertamento - che saranno verificate dai carabinieri e dagli ispettori della Medicina del Lavoro - è caduto mentre si trovava sul cestello. Si sarebbe rotta la fune d'acciaio: il lavoratore è precipitato per 15 metri e per lui non c'è stato niente da fare. I soccorritori sono arrivati sul posto in pochi attimi: oltre alle ambulanze anche i Vigili del Fuoco e l'elisoccorso. Ora spetterà agli inquirenti verificare la correttezza delle condizioni di sicurezza del cantiere.