Cade da un albero mentre raccoglie la frutta: 31enne arrestato per evasione

È caduto da un albero mentre stava raccogliendo della frutta nel cortile del suo condominio e si è recato al Pronto Soccorso per farsi medicare. Un 31enne, che però si trovava agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai poliziotti delle Volanti che si sono recati sul posto dopo la segnalazione da parte dei sanitari. Il giovane è stato accusato di evasione: il processo per direttissima è finito con la convalida dell'arresto. Il Giudice ha deciso che il 31enne dovrà presentarsi ogni giorno in Questura per le firme.