Cade da un ponteggio a Torrechiara: muratore 37enne grave al Maggiore

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 23 ottobre, a Torrechiara. Un muratore di 37 anni è caduto dal ponteggio su cui stava lavorando, vicino ad un'abitazione: le cause della caduta sono in corso di accertamento. Il lavoratore ha fatto un volo di alcuni metri ed è rimasto ferito in modo serio: ha riportato traumi in più parti del corpo. Soccorso dagli operatori del 118 è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore di Parma, dove si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni di salute.