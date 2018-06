Si sente male e si ferisce in casa: il sindaco rompe il vetro della finestra e lo salva

E' prima caduto davanti a casa, sbattendo la testa contro il cordolo del marciapiede, poi si è ferito anche all'interno dell'appartamento a Sorbolo. Un uomo che vive da solo è stato salvato grazie all'intervento del sindaco Nicola Cesari e dei carabinieri, che si sono portati sul posto subito dopo che è scattato l'allarme. L'episodio si è verificato ieri 22 giugno intorno alle ore 18.30: un uomo, che vive da solo in un'abitazione di via Mozart, si è ferito e si trovava in una condizione di estrema difficoltà. Fortunatamente una ragazzina minorenne che abita lì vicino ha visto tutto ed ha avvertito altre persone che abitano nell'appartamento. Un vicino ha suonato alla porta per controllare che fosse tutto sotto controllo ma non ha ricevuto risposta. Il sindaco Nicola Cesari si è portato sul posto ed è riuscito, dopo essersi arrampicato sul balcone, a rompere la finestra per entrare nell'appartamento. L'uomo all'interno era riverso in una pozza di sangue ed è stato soccorso dagli operatori del 118. Ora si trova ricoverato all'Ospedale Maggiore.