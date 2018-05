Cade nel Po e viene trascinato dalla corrente: 52enne salvato da padre e figlio a Polesine

Nel tardo pomeriggio di ieri un uomo di 52 anni, residente a Villanova sull'Arda, è caduto nel Po nella zona di Polesine Parmense a causa di una distrazione mentre si trovava a bordo della sua barca, ed è stato trascinato dalla corrente per diversi chilometri. Fortunatamente è riuscito a chiedere aiuto a due persone, Luigi e Luca Deni, padre e figlio, che si trovavano nei pressi del fiume. Appena hanno visto l'uomo all'interno del Po in una situazione di emergenza hanno slegato la barca e si sono portati sul posto per aiutarlo. Il ragazzo è riuscito a buttarsi in acqua e a salvare il 52enne: anche grazie all'aiuto del padre, ex carabiniere di Polesine Zibello, l'uomo è stato portato a riva, fino all'arrivo dei mezzi di soccorso. Sul posto i carabinieri di Polesine Zibello ed i Vigili del Fuoco di Cremona. Il 52enne, che è caduto dalla sua imbarcazione nel Po, si trova in buone condizioni di salute.