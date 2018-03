Giallo in via Garibaldi, 55enne cade dal tetto di un palazzo: gravissimo al Maggiore

Erano da poco passate le ore 10 della mattina di oggi, mercoledì 28 marzo, quando un uomo è caduto dal tetto di un palazzo in via Garibaldi. In conseguenza della caduta ha riportato diversi traumi, in varie parti del corpo ed è stato soccorso dagli operatori del 118. Sul posto sono arrivate un'ambulanza e un'automedica che hanno trasportato l'uomo, un 55enne al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma: il ferito è stato ricoverato direttamente in Rianimazione e si trova ancora in prognosi riservata. Non è chiara la dinamica dell'episodio: per ora non si conoscono le cause della caduta. Potrebbe essersi trattato di un incidente sul lavoro o di una tragedia.

Aggiornamenti a breve