Violenze sessuali e stalking: meno 60%

Calano le denunce per i reati legati agli abusi di genere. In diminuzione, secondo i dati forniti dalla Questura di Parma, tre tipologie di reati nel periodo tra il 2017 ed il 2018: violenza sessuale, stalking e maltrattamenti. Se nel 2017 tra Parma e provincia erano stati denunciati ben 78 casi di violenza sessuale nel 2018 solo 31, per lo stalking dagli 85 casi del 2017 si è passati ai 52 casi del 2018. Per il reato di maltrattamenti invece dai 71 casi del 2017 si è passati ai 50 casi del 2018. I numeri sono stati presentati in occasione della presentazione del progetto 'Questo non è amore' a Langhirano, dove si è tenuto un banchetto della polizia di Stato per prevenire proprio queste tipologie di reati.