Camera ardente in Università per l'ex Rettore Borghi

L’Università di Parma comunica che nelle giornate di martedì 20 e mercoledì 21 marzo nell’Aula dei Filosofi della sede centrale dell’Ateneo (via Università, 12) sarà aperta la camera ardente per il Professor Loris Borghi: martedì 20 dalle 11 alle 20; mercoledì 21 dalle 8 alle 13. Nella camera ardente non sarà consentito scattare fotografie, effettuare riprese video e interviste. Alla chiusura della camera ardente, mercoledì 21, il feretro partirà dalla sede dell’Università per raggiungere la Chiesa della Pieve di Castelnuovo Monti, dove alle ore 15 si terranno i funerali.