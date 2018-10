Camion prende fuoco in A15: sette cavalli muoiono bruciati

Un incendio ha avvolto la motrice di un camion, adibito al trasporto di cavalli. Le fiamme hanno ucciso sette animali mentre gli altri otto sono stati messi in salvo dal conducente e da una seconda persona che si trovava con lui. Paura nel primo pomeriggio di ieri, domenica 30 settembre, tra l'Autocisa e l'A1. Per cause in corso di accertamento il mezzo si è incendiato: il conducente è riuscito a fermare la corsa del mezzo ma non ha potuto impedire che l motrice, all'interno della quale c'erano 15 cavalli, bruciasse. Otto cavalli sono stati messi in salvo mentre per sette non c'è stato nulla da fare: sono morti carbonizzati all'interno del mezzo. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Fidenza e quelli di Parma.