Camion prende fuoco in una galleria in A15

Un autoarticolato è andato a fuoco nella mattinata di oggi, giovedì 7 febbraio, mentre stava percorrendo l'autostrada A15, nel tratto tra Berceto e Pontremoli. Il mezzo si è incendiato per cause in corso di accertamento: non ci sono stati feriti. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. L'autostrada è stata chiusa per circa un'ora: si sono formate diverse code. La polizia stradale di Pontremoli ha regolato il traffico.