Camionista manomette il tachigrafo per guidare più ore: denunciato e multato per 2 mila euro

Ha messo una calamita sulla strumentazione del tachigrafo allo scopo di manometterlo e di poter così guidare più ore rispetto a quelle consentite per legge. Un camionista che si trovava in transito sull'autostrada A1 è stato fermato nell'area di servizio San Martino Est dalla Polizia Stradale di Reggio Emilia. Dai controlli è risultato che il conducente del mezzo pesante infatti aveva effettuato l'operazione non consentita, manomettendo così il tachigrafo. Per lui è scattata una denuncia per la manonissione del sistema ed il ritiro della patente: oltre a ciò anche una pesante multa di 2.100 euro.

