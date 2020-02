Caos a Noceto, lanci di bottiglie e di pentole: lite tra conviventi interrotta dai carabinieri

Urla, lanci di pentole e di bottiglie, in piena mattinata, all'interno di un appartamento di Noceto. Una lite violenta tra due conviventi, un uomo di origine tunisina e una donnna di origine algerina, è stata interrotta dall'arrivo dei carabinieri nella giornata di martedì 18 febbraio, verso le ore 9.30 in via Matteotti. Tutto è iniziato quando il confronto violento tra i due, già noti alle forze dell'ordine per reati legati alla droga, è degenerato nel lancio di oggetti. La donna infatti, mentre si trovava vicino ad una finestra, ha iniziato a lanciare pentole contro il convivente. I passanti si sono accorti della situazione ed hanno chiamato la polizia Locale e i carabinieri. I militari di Noceto sono entrati ed hanno identificato ed accompagnato in Caserma i due, che non erano feriti ma avevano solo alcune contusioni.