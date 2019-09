Caos per un'Audi Q8 parcheggiata all'incrocio: 47enne denunciato per interruzione di pubblico servizio

Il conducente dell'Audi Q8, parcheggiata nella mattinata di venerdì tra via Garibaldi e via Mazzini, in corrispondenza dell'incrocio, che ha provocato il caos in centro con il blocco di undici autobus, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e dovrà pagare una multa di 84 euro, oltre al costo del carro attrezzi di 120 euro. Si tratta di un turista indiano che, durante il suo soggiorno a Parma, aveva noleggiato l'auto. Nei suoi confronti è scattata infatti la denuncia.