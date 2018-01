Capitale della Cultura: Parma tra le dieci finaliste

Parma è tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale della Cultura 2020. Il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo ha annunciato le dieci città che entrano nella classifica: Agrigento, Bitonto, Casale Monferrato, Macerata, Merano, Nuoro, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Treviso. Le città della short list hanno superato le altre 21 candidate e sono arrivate in finale: ora dovranno presentare il proprio progetto nel cordo delle audizioni della Commissione presieduta da Stefano Baia Curioni. La città vincitrice sarà sostenuta con un milione di euro. Il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2020 sarà assegnato durante una cerimonia pubblica nella sede del Ministero in via del Colleggio Romano 27 il il 16 febbraio alle ore 11, alla presenza del Ministro Franceschini.