Carabiniere arresta uno spacciatore mentre fa la spesa

Lui è un pusher tunisino di 22 anni, con alle spalle numerosi precedenti penali per spaccio di droga e il non rispetto di alcuni divieti di dimora. Il secondo invece è un carabiniere che, fuori servizio, si trovava all'interno del supermercato del Barilla Center per fare la spesa insieme alla moglie. Ad un certo punto i due si sono incontrati: il militare si ricordava molto bene quella faccia e ha riconosciuto lo spacciatore, ricercato ed irreperibile dopo che aveva non rispettato alcune misure restrittive. Il giovane pusher era stato fermato qualche mese fa mentre spacciava eroina: irregolare sul territorio italiano era irreperibile anche perchè non aveva una dimora fissa in città. Dopo l'incontro il militare ha seguito il giovane ed ha avvertito i colleghi in divisa: appena uscito dal merker per il 22enne sono scattate le manette.