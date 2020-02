Carcere: detenuto prende a pugni un agente durante un trasferimento

Una nuova aggressione, ai danni di un agente della polizia Penitenziaria, si è verificato nella mattinata di mercoledì 19 febbraio all'interno del penitenziario parmigiano di via Burla. Un detenuto italiano infatti avrebbe preso a pugni un poliziotto mentre era in corso il trasferimento all'interno di un'altra struttura. La denuncia arriva ancora una volta dal sindacato della polizia Penitenziaria Sappe. In seguito all'aggressione l'agente, che ha riportato alcune contusioni, è andato in ospedale per accertamenti. "Questi episodi -sottolinea il segretario regionale del Sappe Errico Maiorisi - ci convincono sempre di più che sarebbe stato utile introdurre l'uso del taser come arma di reparto per la polizia penitenziaria, al fine di evitare che il personale continui ad intervenire disarmato contro energumeri violenti, spesso anche a causa di un disagio psichiatrico che nelle carceri è sempre più evidente