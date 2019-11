Carcere: detenuto prende per il collo un poliziotto e lo manda all'ospedale

Avrebbe preso per il collo un poliziotto della Penitenziaria mentre si trovava all'interno del carcere di via Burla a Parma, durante le operazioni di ritiro dello spazzatura. Un detenuto magrebino, già responsabile di altre aggressioni contro gli agenti e dell'incendio della sua camera per protesta, si sarebbe reso protagonista dell'ennesimo episodio di violenza. La denuncia arriva dal segretario generale del Si.N.A.P.Pe Gianluca Giliberti. Il poliziotto è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore per accertamenti.

Purtroppo, simili episodi - dichiara il sindacato dagli agenti Penitenziari. Sistanno diventando sempre più frequenti presso gli II.PP. di Parma e, più in generale, negli Istituti di Pena della regione. Il SiNAPPe, oltre a sollecitare l’immediato trasferimento del detenuto responsabile dell'evento critico, ai sensi della circolare GDAP 10/10/2018.0316870.U del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, continua a chiedere ai Superiori Uffici di farsi carico della problematica relativa alla gestione dei detenuti facinorosi e/o psichiatrici che stanno mettendo a soqquadro gli Istituti della Regione, compromettendone seriamente l'ordine e la sicurezza interna.