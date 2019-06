Orrore a Cascinapiano, gattini gettati sull'asfalto dall'auto in corsa: sono tutti morti

Un gravissimo episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Cascinapiano, alle porte di Langhirano. Ignoti, che non sono ancora stati identificati, hanno lanciato alcuni gattini di pochi giorni da un veicolo in corsa, un'auto o un furgone, che stava percorrendo la strada nei pressi del depuratore. L'autore del gesto voleva probabilmente liberarsi di una cucciolata non gradita. Alcuni residenti ieri, 4 giugno, hanno effettuato alcune segnalazioni in merito alla vicenda. La zona è videosorvegliata. I gattini sono stati trovati morti nel punto in cui sono stati lanciati.