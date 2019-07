L'inchiesta di Bibbiano: il Tribunale di Parma gli restituisce i due figlioletti

Erano stati tolti al padre e ieri hanno potuto fare ritorno a casa del genitore che ha riabbracciato i suoi due figlioletti. Una sentenza del Tribunale di Parma ha infatti stabilito che le accuse nei confronti del padre, per le quali i servizi sociali della Val d'Enza avevano indicato al Tribunale dei Minorenni l'affidamento di due dei tre figli della coppia in via esclusiva all'ex moglie dell'uomo, che era andata a vivere con la sua compagna a Parma, erano false. L'episodio coinvolge la direttrice dei servizi sociali della Val d'Enza, Federica Anghinolfi, indagata nell'ambito dell'inchiesta Angeli e Demoni. La compagna dell'ex moglie era una stretta conoscente della direttrice dei servizi sociali.

Un grave episodio quindi che ha portato, per circa un anno, all'impossibilità del padre, a cui era stata anche sospesa la potestà genitoriale, di vedere i due figli se non pochissime volte ed in forma protetta. Il terzo figlio invece era stato affidato al padre. Con la sentenza del Tribunale di Parma il padre ha potuto riabbracciare anche gli altri due figli.

Secondo il Tribunale di Parma "il Tribunale per i minorenni aveva adottato il provvedimento di sospensione della potestà genitoriale sulla base di una ricostruzione gravemente falsata delle condizioni dei minori e delle competenze genitoriali da parte dei servizi sociali, i quali non avevano volutamente riferito fatti relativi alla madre, quali, ad esempio, un tentativo di suicidio della stessa e avevano stravolto i dati emergenti dalle osservazioni a danno del ricorrente". La situazione anomala, che il Tribunale di Parma sottolinea è anche quella riferita al terzo figlio, che era invece stato affidato al padre che, tra l'altro, si era anche rivolto alla Magistratura presentando alcune denunce, finite poi nella maxi inchiesta sugli affidi che facevano riferimento al comune di Bibbiano.