Caso Pesci, testimonianza choc: "Mia sorella è stata legata, frustata e picchiata"

Testimonianza choc della sorella della giovane ragazza che ha accusato di violenza sessuale l'imprenditore parmigiano 46enne Federico Pesci e il nigeriano Wilson Ndu Aniyem, già condannato a 5 anni e 8 mesi, con rito abbreviato. Nel corso dell'udienza che si è svolta ieri, 2 ottobre, infatti è stata ascoltata la testimonianza della 23enne, la prima a cui la presunta vittima avrebbe descritto la notte tra il 18 ed il 19 luglio del 2018. Federico Pesci è sotto processo per violenza sessuale di gruppo e lesioni aggravate. Secondo la ricostruzione della 23enne sua sorella si sarebbe svegliata "con male alle gambe, aveva anche dei segni sulle braccia e sul petto. Prima mi ha spiegato che era stata picchiata, poi mi ha detto che era stata legata: le hanno messo un collare al collo, l'hanno fatta gattonare, le hanno messo una pallina in bocca e l'hanno frustata". E' sempre la sorella che descrive i momenti precedenti all'incontro: "Si, mi ha detto che lo ha fatto per soldi, si prostituiva: lei voleva fare sesso ma non così, ha urlato 'Basta, basta'. L'hanno fatta anche bere e sniffare" sostiene la giovane. La difesa di Federico Pesci è passata al contrattacco, citando alcuni messaggi che la giovane, presunta vittima, avrebbe inviato dopo l'incontro nell'attico di Pesci e puntando sulla credibilità della vittima, sui suoi comportamenti dopo la notte passata nella casa dell'imprenditore parmigiano.