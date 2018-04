Record di ingressi al Castello di Torrechiara: nei giorni di Pasqua 4.610 biglietti

Boom di accessi al Castello di Torrechiara, una vera meraviglia del nostro territorio, nei giorni delle festività pasquali. Secondo i dati del Polo Museale dell'Emilia-Romagna i biglietti staccati all'ingresso sono stati 4.610 in tre giorni, un vero record. Sabato 31 marzo i biglietti sono stati 256, domenica 1° aprile sono stati 2.094, il giorno di Pasquetta 2.2.60. Un risultato molto rilevante e ancora più significativo alla luce del fatto che, negli scorsi mesi, era arrivata la decisione di sospendere le visite al Castello la domenica per mancanza di personale. Nel corso delle settimane successive poi era stato trovato un accordo con l'Auser per permettere le aperture domenicali in questi mesi primaverili.