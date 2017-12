Dal 1° gennaio 2018 il Castello di Torrechiara sarà chiuso la domenica

Il Castello di Torrechiara sarà chiuso la domenica a partire dal 1° gennaio 2018. E' questa la decisione del Polo museale regionale che si pone l'obiettivo di garantire l'apertura della Camera di San Paolo che, in questo modo, avrà più personale a disposizione. Le aperture della Camera di San Paolo saranno garantire anche al pomeriggio dal lunedì al sabato dalle ore 13.10 alle ore 18.50: questo sarà reso possibile grazie al trasferimento del personale dal Castello di Torrechiara che osserverà i nuovi orari dal lunedì al sabato dalle ore 8.10 alle ore 13.50. Il Castello sarà chiuso nel giorno di maggior afflusso e dopo che ha raggiunto il record di visitatori: 72mila nel 2017. Le aperture domenicali dovrebbe ripartire in primavera ma non si hanno ancora certezze in merito. Il sindaco di Langhirano Giordano Bricoli ha scritto al Ministro della Cultura Dario Franceschini per scongiurare le chiusure domenicali.