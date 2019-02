Cavallo cade in un dirupo a Miano: Vigili del Fuoco in azione per soccorrerlo

Nella mattinata di oggi, martedì 26 febbraio, per cause in corso di accertamento un cavallo è caduto in un dirupo a Miano, una frazione del Comune di Medesano. L'allarme è scattato poco prima delle ore 9: sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco che stanno mettendo in atto le operazioni per il soccorso dell'animale. Non è chiara la dinamica dell'incidente che ha coinvolto il cavallo.

Aggiornamenti a breve