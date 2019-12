Cena a base di pesce in trattoria, conto da oltre 100 euro: coppia se ne va senza pagare

Prima hanno prenotato, usando un cellulare, poi si sono presentati - come normali clienti - all'interno del ristorante 'L'incontro dei sapori' di via Fleming a Parma. Hanno consumato una cena a base di pesce, di un certo livello: fettuccine all'astice, un piatto di pesce crudo e una zuppa di pesce. Una coppia, un uomo e una donna, sono poi scappati senza pagare il conto. Dopo essersi divisi infatti sono andati via, senza passare dalla cassa. Le videocamere di sorveglianza hanno ripreso tutto: ora starà ai carabinieri - i titolari infatti hanno presentato denuncia - identificare le due persone. La trattoria ha pubblicato lo scontrino sul proprio profilo Facebook: la coppia avrebbe dovuto pagare poco più di 110 euro per la cena.