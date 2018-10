Censi su Facebook: "Vorrei spiegarvi tutto ma non posso"

Il sindaco di Polesine Zibello Andrea Censi usa Facebook per comunicare con i suoi cittadini, dopo l'interrogatorio di garanzia in cui si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli avvocati hanno fatto sapere che è ancora troppo presto per dire qualcosa, vista la mole dell'ordinanza di custodia cautelare. Il primo cittadino, che si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione ha scritto: "Vorrei parlare con ogni cittadino per spiegare e chiarire tutto ma non si può".

Ecco il suo post: "Primo e ultimo messaggio ! Non posso dire nulla ! Vorrei parlare con ogni cittadino per spiegare e chiarire tutto ! Ma non si può! Devo rispettare il silenzio dei domiciliari e leggere tutto ciò di cui sono accusato insieme al mio avvocato ! Purtroppo non saranno tempi brevi. Ringrazio davvero tutti indistintamente per la vicinanza e per l'amicizia! Vi abbraccio tutti con il cuore e lo spirito di sempre! Ora il mio tempo sarà dedicato solo a mio figlio e alla mia famiglia e per la scrittura delle mie memorie difensive".