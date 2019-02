Cerca di forzare le grate di aerazione del Carrefour e si ferisce: giovane denunciato

Stava cercando di forzare, servendosi di alcune barre di metallo, le griglie di aerazione del supermercato Carrefour di vicolo Sant'Alessandro ma è stato fermato dai poliziotti delle Volanti che sono giunti sul posto dopo la segnalazione di un cittadino. L'episodio, che sembra preso dal film Italian Job, si è verificato ieri sera, dopo le ore 22, in pieno centro. Un cittadino, che stava passando lì vicino ha visto un giovane bengalese nei pressi del market: in particolare aveva degli oggetti con i quali stava cercando di forzare le barre, per entrate all'interno del Carrefour e rubare. Gli agenti sono arrivati sul posto poco dopo che il ladro si era ferito ad una mano. I poliziotti hanno chiamato l'ambulanza per soccorrere l'uomo e poi lo hanno denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e danneggiamento aggravato.