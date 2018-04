Cerca di recuperare la droga dalla siepe e lancia la bici contro i carabinieri: 25enne in manette

Ha tentato di lanciare la sua bicicletta contro i carabinieri, poco dopo essere stato sorpreso mentre frugava all'interno delle siepi nella zona di piazzale della Pace in cerca di droga. Un giovane di 25 anni è stato fermato ed arrestato dai militari, che sono intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione di una cittadina, residente in zona, che ha assistito alla scena: la donna, sospettando che si potesse trattare di un pusher, ha chiamato i militari nella mattinata di domenica 15 aprile. La sera precedente erano stati proprio i carabinieri, durante un blitz antidroga, a sequestrare 120 grammi di marijuana, la droga che il giovane stava cercando di recuperare. Oltre a lanciare la bici il 25enen ha anche gettato a terra 3 grammi di marijuana: i militari lo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.