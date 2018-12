Cerca di rubare due auricolari da più di 200 euro all'Esselunga: 31enne denunciato

E' entrato all'interno dell'Esselunga di via Emilia Ovest con il carrello della spesa e in compagnia della famiglia, come un normale cliente. Ha girato per i vari reparti del supermercato quando, ad un certo punto, giunto in quello riservato alla tecnologia e agli accessori per i telefoni cellulari, ha preso due confezioni di auricolari, le ha aperte e ha infilato il contenuto in tasca. Ha fatto la stesso cosa con un portacellulari. Un uomo di 31 anni è stato denunciato per tentato furto aggravato. Il personale addetto alla sicurezza infatti ha assistito alla scena e ha fermato l'uomo poco prima dell'uscita, invitandolo a seguirlo in disparte. La spesa che aveva fatto era stata regolarmente pagata: l'addetto alla sicurezza ha chiesto di mostrare il contenuto delle tasche e il 31 ha consegnato spontaneamente i due auricolari e il porta cellulare, dal valore totale di 238 euro. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle Volanti che lo hanno denunciato per tentato furto aggravato.