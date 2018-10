Cerca di rubare il registratore di cassa in un bar di via Rastelli: 21enne denunciata

Donna denunciata per tentato furto aggravato a San Leonardo. Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio programmati da parte del Nucleo di Polizia Municipale di San Leonardo, nella giornata di lunedì scorso, è stata fermata una donna che ha tentato di impossessarsi del registratore di cassa di un bar mentre la proprietaria si era distratta. Ecco come è andata: le porte del bar, ubicato in Piazza Rastelli, erano aperte mentre la barista si era spostata un attimo nel retro. E così una 21enne italiana, residente a Parma, che era sul posto, ha provato a portarsi via la cassa del bar con dentro circa 150 euro. Si è trattato di un tentativo di furto effettuato in modo maldestro e rumoroso, il che ha immediatamente richiamato l'attenzione della titolare. La giovane ha così desistito e ha tentato di allontanarsi ma è stata fermata dalla pattuglia del San Leonardo che si trovava nei pressi dell'esercizio pubblico, a poche decine di metri dal luogo del tentato furto. I tentativi di spiegazione della giovane sono stati vani e e la stessa ha rimediato una denuncia per tentato furto aggravato.