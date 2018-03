Cerca di rubare sull'autobus: scippatrice bloccata fino all'arrivo della polizia

Ha cercato di scippare la borsetta da un'anziana passeggera dell'autobus della linea 3 che, stamattina si trovava nella zona di via d'Azeglio. Una giovane ragazza di 35 anni è stata bloccata, fermata e denunciata per furto con destrezza. E' successo la mattina di oggi, martedì 6 marzo, alle ore 10.15. La tempestività della reazione dell'autista del bus e della donna hanno permesso di assicurare la ladra alla giustizia. La 35enne infatti ha cercato di infilare le mani nella borsetta dell'anziana che però se n'è accorta ed ha avvertito il conducente del bus. A quel punto l'autista della Tep ha bloccato le porte e si è fermato in via d'Azeglio, prima di piazzale Corridoni, ha chiamato la polizia. Sul posto gli agenti hanno identificato la donna, poi denunciata.

