Cerca di rubare un'auto in via Rondizzoni: i residenti lo bloccano e lo fanno arrestare

Ha deciso di rubare all'interno di un'auto parcheggiata in via Rondizzoni, una traversa di via Solferino, ma non aveva fatto i conti con i residenti che sono riusciti a farlo arrestare. Un ladro di 53 anni algerino infatti è stato bloccato da due cittadini la mattina della Vigilia di Natale mentre cercava di rubare all'interno della macchina. Il malvivente aveva già provato qualche giorno prima a rubare su un'auto parcheggiata in via d'Azeglio ma con scarso successo: era da poco passato mezzogiorno e alcuni residenti lo hanno visto armeggiare vicino al mezzo ed hanno chiamato la polizia. In quel caso il 53enne era stato denunciato per furto aggravato e possesso di oggetti atti ad offendere poichè trovato in possesso di una forbice e riconociuto dai testimoni. Durante l'episodio della Vigilia invece i residenti hanno chiamato i poliziotti delle Volanti, trattenendo il ladro fino al loro arrivo: per lui sono scattate le manette.