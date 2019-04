Cerca di rubare un paio di pantaloni da Zara: 40enne denunciato ed espulso

Ha tentato di rubare un paio di pantaloni indossandoli sotto ai suoi, dopo aver tolto la placchetta antitaccheggio. Un 40enne marocchino si è recato al negozio Zara di via Cavour, ieri alle 14, come un normale cliente. Dopo essere entrato ha preso due paia di pantaloni ed è entrato nel camerino: è uscito con un solo paio di pantaloni. L'addetto alla sicurezza lo ha osservato ed ha verificato che nelle tasche dei pantaloni riposti c'era la placca antitaccheggio. Il 40enne è stato fermato all'uscita: i poliziotti sono arrivati sul posto e hanno identificato l'uomo, un marocchino irregolare sul territorio italiano con alle spalle diversi precedenti per rapina e furto. L'uomo verrà accompagnato con un volo aereo al Cpr di Brindisi, in attesa dell'identificazione e della successiva espulsione.