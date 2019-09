Cerca di scippare un anziano di 72 anni sul bus: lui reagisce e fa arrestare una 34enne bulgara

Ha reagito al tentativo di borseggio messo in atto da una donna di 34 anni, di origine bulgara con diversi precedenti specifici per furto con strappo, e l'ha fatta arrestare. Il protagonista dell'episodio, che si è svolto ieri in tarda mattinata a bordo dell'autobus della linea 1 verso mezzogiorno a barriera Bixio, è stato un anziano di 72 anni che, nonostante l'età, non ha evidentemente perso i riflessi e la velocità nei movimenti. Una donna, che si trovava a bordo dell'autobus ha preso il suo portafogli, che conteneva più di 300 euro, dalla tasca dei pantaloni.

L'uomo si è accorto subito del gesto ed ha visto la ragazza con in mano un oggetto. Lei stava cercando di scendere dall'autobus, all'altezza di barriera Bixio, per poi scappare indisturbata. Il 72enne invece l'ha fermata ed ha chiamato subito i carabinieri. In pochi istanti i militari sono arrivati sul posto ed hanno bloccato ed identificato la 34enne: aveva addosso il portafoglio dell'anziano. Per la donna sono scattate le manette con l'accusa di tentato furto aggravato: ha diversi precedenti per furto con scasso e verrà processata per direttissima nella giornata di oggi, 12 settembre.