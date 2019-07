Cerca di tagliare il lucchetto di una bici con una tenaglia davanti alla Polfer: 29enne denunciato

Ha tentato di tagliare il lucchetto di una bicicletta Mountain Bike parcheggiata in stazione ma lo ha fatto a pochi metri dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Parma che lo hanno fermato, identificato e denunciato per furto aggravato. Un giovane indiano di 29 anni, residente a Reggio Emilia e irregolare sul territoro italiano, è stato fermato qualche giorno fa in stazione a Parma. Gli agenti hanno visto il ragazzo armeggiare con una bicicletta in modo sospetto: il 29enne stava effettivamente cercando di tagliare il lucchetto con una tenaglia. Il ladro è stato accompagnato negli uffici della Polfer: nello zaino aveva anche un grimaldello e una chiave esagonale, piccoli attrezzi che solitamenente si usano per il furto di biciclette. Sono state avviate le pratiche per verificare la sua permanenza sul territorio nazionale: è irregolare e verrà espulso.