Cercano di non pagare merce alle casse self service: quattro denunce

Si sono recati alle macchinette Sel service, quelle usate per il pagamento della merce poste all'uscita del supermercato Esselunga di via Emilia Ovest ed hanno cercato di pagare solo alcuni articoli allo scopo di uscire con un quantitativo di merce superiore a quello che risultava dallo scontrino e che era stato effettivamente pagato. Il valore della merce rubata era di circa 100 euro. Tre uomini italiani sono stati fermati proprio mentre si trovavano alle macchinette Self service e sono stati denunciati per tentato furto aggragato. Il responsabile della vigilanza infatti si è accorto del tentativo di raggiro ed ha chiamato i poliziotti delle Volanti, che sono intervenuti sul posto ed hanno identificato i tre. Una quarta persona è riuscita a scappare.

Un secondo episodio è avvenuto all'Esselunga di via Traversetolo dove un 26enne parmigiano si è recato dalla macchinette Self service e ha pagato una bottiglia di vino, ma ha nascosto altre bottiglie, non passandole dal pagatore automatico. Anche in questo caso il valore della merce è di circa 100 euro. Anche il giovane è stato denunciato per furto aggravato.