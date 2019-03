Cercano di rubare vestiti all'Eurospin: fermati e denunciati due 17enni

Hanno tentato di rubare alcuni vestiti, del valore complessivo di circa 10 euro, dal supermercato Eurospin di via Chiavari ma sono stati fermati e bloccati all'uscita dall'addetto alla sicurezza. Due 17enni di origine nigeriana, di cui uno con la cittadinanza italiana e l'altro regolare sul territorio, sono stati denunciati per furto in concorso. L'episodio si è verificato ieri 26 marzo alle ore 16: sul posto le Volanti della polizia che hanno identificato e denunciato i due minorenni.