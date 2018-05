Chiamate anonime e appostamenti sotto casa dell'ex compagna: 40enne ai domiciliari

Ha continuato a compiere atti di stalking contro l'ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento che gli era stato imposto dal Tribunale. Un 40enne di Colorno è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari per atti persecutori. Il suo comportamento, fatto di chaiamate ripetute e anonime, messaggi ripetuti e appostamenti sotto casa, oltre che di minacce e veri e propripedinamenti per capire se la donna fosse in compagnia di qualche altro uomo. ha indotto la vittima a presentarsi dai carabinieri. Meno di un mese fa il 40enne era stato denunciatio per stalking dalla ex: subito dopo la denuncia e l'imposizione del divieto di avvvicinamento alla sua abitazione e ai luoghi da lei frequentati, ha ripreso a molestarla con telefonate anonime. Per la donna l'atmosfera era tornata irrespirabile ed ha deciso di tornare dai militari che, dopo aver eseguito le indagiin, lo hanno arrestato: ora si trova agli arresti domiciliari.