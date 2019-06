Chiede soldi per restituire il cellulare al proprietario: denunciato per estorsione

Ha trovato un costoso smartphone a terra, nella zona della stazione ferroviaria ed ha pensato bene di approfittare di quel ritrovamento imprevisto per raccimolare un pò di soldi. Peccato però che chiedere un contributo economico in cambio della restituzione di un oggetto sia illegale: si chiama tentativo di estorsione. Così un giovane è stato fermato e denunciato dai carabiniri proprio per tentata estorsione. Il proprietario del telefono, che aveva smarrito il potente smartphone da poche ore, ha ricevuto la proposta dello scambio di denaro in cambio della restituzione dell'oggetto ed ha avvertito i militari. Quando l'accordo stava per concretizzarsi il giovane si è ritrovato davanti i carabinieri, che lo hanno denunciato.