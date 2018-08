Chiedeva l'elemosina con la figlia neonata davanti al supermercato: 22emme denunciata

Chiedeva l'elemosina davanti ad un supermercato tenendo in braccio la figlia neonata di meno di un anno. Una ragazza di 22 anni è stata denunciata dai carabinieri di Langhirano che sono intervenuti davanti all'esercizio commerciale dopo una segnalazione. I militari hanno accampagnato la madre e la figlia ai Servizi Sociali: ora si trovano in una struttura d'accoglienza. La giovane è stata denunciata per accattonaggio con minori.