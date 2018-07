Chiedevano offerte per acquistare un'ambulanza per una falsa Onlus: sei denunce per truffa

Avevano allestito, davanti ad un supermercato cittadino, una postazione provvista di materiale propagandistico intestato ad un’associazione no profit milanese e richiedevano offerte in denaro con il nobile fine, a loro dire, di acquistare un’autombulanza. Per rendere più credibile il loro ruolo di benefattori, si erano vestiti con l’abbigliamento di colore arancione tipico dei soccorritori medico-sanitari, con cartellino identificativo recante il logo della Onlus completo di foto e nominativo; erano inoltre provvisti, per la rendicontazione delle offerte, di timbri e blocchetti di ricevute. Nel caso di specie, i “volontari” si premuravano di consegnare una busta per lettere (recante anch’essa i riferimenti dell’associazione) agli avventori del supermercato, esortandoli a restituirla “carica” di oblazioni liberali, ciò in virtù della destinazione benefica delle somme.

Un cittadino, realmente ed attivamente impegnato nel volontariato, insospettito dall’inusuale atteggiamento di tali volontari e dalle modalità di raccolta delle offerte, effettuava una segnalazione al numero di pubblica utilità “117: i finanzieri sono arrivati sul posto ed hanno trovato tre persone, una delle quali minorenne, a raccogliere i fondi. Dai primi accertamenti emergeva che due dei presunti volontari erano gravati da numerosi precedenti penali e che l’associazione non era presente nei registri regionali tenuti dall’Agenzia delle Entrate, nei quali tutte le associazioni che si qualificano Onlus hanno l’obbligo di iscriversi, e non risultava essere inserita nei registri provinciali delle associazioni di volontariato.

Nel frattempo un’altra pattuglia della Guardia di Finanza ha raggiunto il parcheggio di un altro supermercato della città, dove tre ulteriori presunti volontari della stessa associazione erano intenti alla raccolta di offerte

Alla luce della dettagliata segnalazione del cittadino e degli elementi di riscontro raccolti, i finanzieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma, per il reato di truffa, le cinque persone ed hanno sequestrato il materiale recante loghi e riferimenti dell’associazione nonché i proventi frutto della raccolta fondi effettuata nell’arco della giornata, ovvero 400 euro. Il minore, invece, è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Sono state avviate le attività investigative per ricostruire l’effettiva attività della Onlus, che sembrerebbe operare sul territorio nazionale da circa due anni.

E’ bene ricordare che l'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «organizzazione non lucrativa di utilità sociale», ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno, è vietato ad associazioni non regolarmente iscritti all’ Anagrafe delle ONLUS tenuta dall’Agenzia delle Entrate ovvero iscritti nei registri provinciali delle associazioni di volontariato.

Inoltre, a suo tempo, l’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale ha fornito alcune indicazioni e criteri nelle operazioni di raccolta fondi, cui le ONLUS

sono chiamate ad attenersi per garantire trasparenza e correttezza nei confronti dei donatori. In particolare, tra l’altro, nel caso di donazione attraverso denaro contante, la raccolta deve essere effettuata esclusivamente attraverso bollettari madre-figlia, numerati progressivamente, i quali devono recare gli estremi identificativi dell’ente non profit che effettua la raccolta, una sintetica indicazione delle finalità della raccolta, gli estremi identificativi dell’incaricato che riceve la donazione e gli estremi identificativi del soggetto che effettua la donazione.

.