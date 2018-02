Chiedono il cellulare in prestito in stazione e lo rubano: fermati e denunciati due ragazzi

Hanno chiesto il cellulare per chiamare i genitori, visto che il loro era scarico. Una richiesta che potrebbe non far insospettire chi la riceve, poichè è una situazione che può capitare a tutti. Quello che è successo ieri sera nella stazione ferroviaria di Parma non era una semplice e normale richiesta: erano da poco passate le ore 23 quando due giovani di Casalmaggiore hanno chiesto ad un giovane, uno studente di un corso di recitazione che stava per prendere il treno diretto ad Aulla, il cellulare. Lui gliel'ha dato, fidandosi dei ragazzi; loro, invece, appena hanno preso il cellulare in mano sono scappati ed hanno iniziato a correre. Il giovane, aiutato da un altro ragazzo che era in stazione, è riuscito ad inseguirli e a riprendersi il cellulare. A quel punto ha chiamato i carabinieri che hanno trovato i due ladri nei pressi del binario otto: per loro, un 26enne e un 30enne, una denuncia per furto.