Chiude il cancello in faccia al vicino: scoppia la lite a schiaffi e pugni

Ha chiuso il cancello in faccia al vicino che stava per entrare: da lì è successo il finimondo. Due uomini, uno di circa 40 anni e l'altro di 60 anni, si sono affrontati e si sono resi protagonisti di una violenta rissa, davanti ad un condominio di Felino, in via XX Settembre. La dinamica esatta della lite deve ancora essere ricostruita con certezza ma dalle prime informazioni sembra che il motivo scatenante sia stato proprio il gesto del 40enne che avrebbe chiuso il cancelletto proprio mentre l'altro stava per entrare. Tra insulti e lanci di chiavi si sarebbe poi arrivati alle mani: i due infatti si sarebbero affrontati a pugni in faccia. Sul posto, dopo l'allarme lanciato dagli altri vicini, sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale dell'Unione Pedemontana che hanno calmato gli animi. I due uomini sono stati soccorsi da due ambulanze, che hanno trasportato entrambi al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.