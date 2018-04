Chiusa la Sp359R a Masanti dalle 12 di oggi alle 12 di domani

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che sarà interrotto il transito a tutti i mezzi e persone sulla SP 359R di Salsomaggiore e Bardi al km 81+100 circa, in località Masanti, nel Comune di Bedonia dalle ore 12 di oggi venerdì 6 aprile fino alle ore 12 di domani sabato 7 aprile 2018, e comunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della transitabilità.



Il traffico sarà obbligatoriamente deviato sulla strada comunale bivio Ponteceno – località Casale di Illica.



La misura si è resa necessaria a seguito del movimento franoso che ha interessato il versante di monte in quel tratto della SP 359R nel marzo scorso, col distacco di alcuni blocchi di roccia e detriti che hanno invaso la carreggiata ostruendola quasi completamente; dopo gli interventi per la rimozione dei materiali dalla carreggiata, eseguiti a poche ore dall’evento, era stato ripristinato tempestivamente il traffico a senso unico alternato.

Ma in seguito sono poi verificati nuovamente distacchi di detriti dalla parete rocciosa sulla carreggiata, rendendo indispensabile realizzare ulteriori interventi specialistici di stabilizzazione del versante per poter riaprire il transito nei due sensi di marcia.



Il Servizio Viabilità della Provincia deve quindi procedere con urgenza per scongiurare la situazione di pericolo, procedendo con i lavori per la nuova costituzione del versante che consistono nella demolizione e nel disgaggio mediante il brillamento di cariche esplosive. Da qui la necessità di chiudere il tratto di strada al transito per tutta la durata dei lavori.

