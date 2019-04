Choc a Fidenza: anziana con il bastone scaraventata a terra e scippata

E' stata scaraventata a terra e scippata in pieno giorno da un giovane che sarebbe già stato fermato dai carabinieri. Una donna anziana di 70 anni, che cammina con il supporto di un bastone, è stata aggredita a Fidenza, mentre si stava recando in stazione. L'anziana si trovava nel quartiere Viglione alle 8 di mattina quando un giovane le si è avvicinato, l'ha scagliata a terra e poi le ha rubato il portafoglio, che conteneva meno di 100 euro. L'aggressore è scappato subito dopo. La 70enne, sotto choc, è stata soccorsa da due studentesse che si sono prese cura di lei fino all'arrivo dei parenti. La donna si è rivolta ai carabinieri di Fidenza per presentare denuncia. I militari, dopo alcune indagini, hanno fermato una persona sospetta, che potrebbe essere l'autore dell'aggressione.