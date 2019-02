Choc a Fontanellato: entra in campo e prende a pugni il guardalinee

Nuovo episodio di violenza sui campi di calcio della provincia di Parma. Dopo l'aggressione ai danni di un giocatore del Sala Baganza, durante il campionato di Terza Categoria, ad essere protagonisti questa volta sono stati alcuni tifosi degli Juniores del Fontanellato. Alcuni di loro sono entrati in campo dopo che un giocatore si è infortunato in seguito ad uno scontro di gioco. Uno dei ragazzi che erano sugli spalti ha sferrato un pugno in faccia ad un guardalinee: poco prima l'arbitro aveva chiesto ai tifosi di lasciare il campo di gioco.