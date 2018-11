Choc a Sala Baganza, 30enne fa irruzione nella casa dell'ex e la minaccia, lei si chiude in bagno: arrestato

Ha fatto irruzione all'interno dell'abitazione dell'ex moglie e l'ha terrorizzata, urlandole di aprire la porta. La donna, sotto choc, si è chiusa in bagno con il nipotino per sfuggire alla sua ira e da lì ha chiamato i carabinieri. Momenti di paura nella serata del 28 ottobre all'interno di un'abitazione di Sala Baganza: un uomo di 30 anni, di origine marocchina, già condannato in primo grado per tentato omicidio e stalking nei confronti della donna con la quale aveva iniziato una relazione dopo la separazione con la moglie, ha seminato il panico.

Nel corso della serata infatti si è presentato a casa dell'ex moglie e, nonostante il suo rifiuto di aprire la porta, non è dato pervinto e, dopo aver scavalcato la recinzione, è entrato da una finestra. Nel frattempo la donna si era rifugiata con il nipotino all'interno del bagno: il 30enne ha cercato di aprire anche quella porta, dopo averla minacciata ed aver urlato contro di lei, ma si è allontanato quando l'ex moglie ha detto di essere al telefono con i carabinieri. I militari di Sala Baganza sono giunti nel frattempo sul posto: dopo aver raccolto la testimonianza della donna hanno individuato il 30enne e lo hanno denunciato per minacce aggravate e stalking.

A.M. era già stato coinvolto in un procedimento penale: condannato in primo grado e in appello per tentato omicidio e atti persecutori nei confronti della donna con la quale aveva iniziato una relazione dopo l'ex moglie, stava scontando 9 anni di reclusione in carcere. Dopo alcuni anni era stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dal divieto di dimora a Felino, dove abita la donna molestata. Dopo l'ultimo episodio la Corte d'Appello di Bologna ha adottato la misura cautelare della custodia in carcere: i carabinieri lo hanno rintracciato a Parma ed hanno eseguito il provvedimento.