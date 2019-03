Viarolo: i banditi immobilizzano una 83enne e svaligiano tre appartamenti

In piena mattina sono riusciti a svaligiare tre appartamenti a Viarolo, agendo indisturbati per circa mezz'ora. Una banda di rapinatori ha agito verso le ore 11 di ieri, 1° marzo. Un'anziana di 83 anni è tornata nella sua abitazione ed ha trovato davanti a sè quattro uomini con il volto travisato e vestiti di nero. I malviventi sono riusciti ad immobilizzarla e a farla rimanere ferma, terrorizzandola. All'interno di tre appartamenti i ladri hanno preso di tutto, dagli orologi preziosi all'oro, dai gioielli al denaro contante. Il bottino totale è stato di circa 10 mila euro. E' stata svuotata anche la cassaforte all'interno dell'abitazione dell'anziana. La donna, dopo che i ladri se ne sono andati, ha avvisato il figlio che si è rivolto ai poliziotti. Giunti sul posto gli agenti delle Volanti hanno effettuato un sopralluogo: le indagini sono in corso per identificare i rapinatori.