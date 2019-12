Choc in centro: "I ragazzini delle baby gang si lanciano sotto ai bus in marcia"

Le strade del centro storico di Parma - in particolare nella zona tra piazza Ghiaia e il Lungoparma - stanno diventando sempre più pericolose. Dopo l'ultima aggressione ai danni di un giovane di 15 anni e le proteste dei commercianti l'ultima moda di alcuni gruppi di giovani e giovanissimi - come riferito da alcuni autisti della Tep - è quella di attendere l'arrivo degli autobus, nella zona del Lungoparma, per poi buttarsi al centro della carreggiata, proprio davanti ai mezzi, costringendo l'autista ad un frenata di emergenza che mette a rischio anche i passeggeri del mezzo pubblico. La nuova 'moda' si sta diffondendo in alcune strade della città di Parma: una 'sfida' assurda che fortunatamente, almeno per ora, non ha provocato feriti.