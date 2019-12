Choc in via Montanara: 20enne aggredito a pugni in faccia per un sorpasso

Un giovane automobilista di 20 anni è stato aggredito a pugni in faccia per un tentativo di sorpasso. Succede anche questo a Parma: l'episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica, verso l'una in via Montanara, lungo la strada che collega San Ruffino e Gaione. Il giovane, che ha raccontato tutto ai carabinieri ai quali ha presentato denuncia, stava guidando lungo via Montanara a bordo della sua Subaru insieme alla madre quando si è ritrovato davanti una Hyundai che andava a bassa velocità e stava sbandando. Ad un certo punto, deciso a sorpassarla, ha sfanalato all'auto che aveva davanti per avvertirla della manovra. Il conducente della seconda auto ha frenato bruscamente la marcia, rischiando di farsi tamponare ed ha bloccato la strada. Sono scese due persone: il conducente avrebbe quindi aggredito a pugni in faccia il ragazzo, senza lasciarli la possibiltà di reagire. Dopo l'aggressione i due sarebbero saliti in auto per poi ripartire a tutta velocità.