Choc in via Trento, minaccia di morte la compagna puntandole la pistola alle tempie: arrestato

Ha minacciato di morte la sua compagna, le ha puntato una pistola alle tempie, poi l'ha picchiata. Poche ore prima, invece, l'aveva scaraventata a terra e le aveva strappato il cellulare, impedendole di chiamare la polizia. La donna, durante il secondo episodio che è avvenuto qualche notte fa in via Trento a Parma, è riuscita a scappare in strada, insieme al figlio minore, e a chiedere aiuto. E' un racconto choc quello che arriva dal quartiere San Leonardo: solo l'intervento dei poliziotti delle Volanti della Questura di Parma è riuscito ad evitare il peggio: l'uomo è stato arrestato e ora di trova nel carcere di via Burla.

Secondo le prime informazioni l'uomo, dopo essere tornato a casa ubriaco alle 4 del mattino, avrebbe iniziato a discutere con la donna e l'avrebbe poi minacciata più volte di morte, puntandole una pistola alle tempie. Nonostante la violenza del compagno la giovane donna è riuscita a scappare, insieme al figlio minore ed è andata in strada. Lì un cittadino ha assistito alla richiesta di aiuto della ragazza ed ha chiamato la polizia: sul posto è arrivata anche un'ambulanza. La giovane, dopo essere stata medicata, ha raccontanto agli inquirenti le violenze subite dall'uomo: una serie di maltrattamenti effettuati, nel corso del tempo, anche davanti al figlio minore. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti, lesioni aggravate e violenza privata. L'udienza di convalida ha risposto la custodia dell'uomo in carcere.